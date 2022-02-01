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Сегодня, 19:21

Лукашенко направил напутствие белорусским спортсменам перед Олимпиадой

Евгений Петров
Корреспондент
Александр Лукашенко.
Фото AFP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко адресовал послание белорусским спортсменам перед стартом зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

«Дорогие друзья! Считаные дни остаются до начала зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, которую с нетерпением ждет весь мир, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Мечта каждого спортсмена и тренера — пьедестал Олимпийских игр, но вершина покоряется только тем, кто упорно трудится и твердо верит в себя.

Перед вами стоит важная и ответственная задача. Надо выложиться по максимуму и продемонстрировать всему миру, что белорусы умеют побеждать. Умеют бороться красиво, честно и достойно, уважая соперников и с гордостью прославляя Родину.Верю в нашу команду и в каждого из вас.

Помните, вся страна болеет за олимпийцев и ждет спортивных подвигов во имя Беларуси. Пусть вам сопутствует успех на снежных стадионах и ледовых аренах олимпийского Пекина и сбудутся самые смелые мечты!"

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля. На Играх Белоруссию представят 28 спортсменов.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://president.gov.by/ru/events/naputstvie-chlenam-nacionalnoy-delegacii-na-xxiv-zimnih-olimpiyskih-igrah-v-pekine
Олимпиада
Александр Лукашенко
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