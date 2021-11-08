Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов имеет высокие шансы сыграть за сборную России на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

«Штаб сборной России в лице Алексея Жамнова и Ильи Ковальчука делает все возможное, чтобы правильно разрешить ситуацию с Кузнецовым. ФХР решает этот вопрос на самом высоком правительственном уровне. 80 процентов, что Кузнецов сыграет на Олимпиаде», — заявляет источник.

В 2019 году ИИХФ дисквалифицировала россиянина на 4 года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине.