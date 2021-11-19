Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможной натурализации канадского нападающего «Авангарда» Корбана Найта.

«Как относиться к возможной натурализации в хоккее? Да никак. Простая вещь — если у нас вообще никого нет, то мы позорим себя. А какой-то Найт будет проситься в сборную России. Если бы был нужен — играл бы в своей.

Проблема центральных нападающих? Да что вы, у нас крайние играют, как центральные. Хоккей — разносторонняя игра. Если Найт хочет играть — пускай пишет, что хочет. Просто привлёк к себе внимание. Если он нужен сборной, то пускай тренеры предложат. Но не думаю, что это произойдет. А так, я тоже могу сказать, что очень хочу за сборную Канаду играть», — сказал Кожевников «Чемпионату».