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Кожевников: «Если бы Найт был нужен сборной — играл бы в своей»

21:34
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможной натурализации канадского нападающего «Авангарда» Корбана Найта.

«Как относиться к возможной натурализации в хоккее? Да никак. Простая вещь — если у нас вообще никого нет, то мы позорим себя. А какой-то Найт будет проситься в сборную России. Если бы был нужен — играл бы в своей.

Проблема центральных нападающих? Да что вы, у нас крайние играют, как центральные. Хоккей — разносторонняя игра. Если Найт хочет играть — пускай пишет, что хочет. Просто привлёк к себе внимание. Если он нужен сборной, то пускай тренеры предложат. Но не думаю, что это произойдет. А так, я тоже могу сказать, что очень хочу за сборную Канаду играть», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4518361-kozhevnikov-naturalizaciya-najta-esli-u-rossii-voobsche-nikogo-net-my-pozorim-sebya.html

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Иван Шитик все материалы автора
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