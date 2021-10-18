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«Можно сказать, что он неофициальный капитан». Жамнов — о роли Ковальчука в сборной на Олимпиаде

Ковальчука не будет на лавке сборной России во время матчей Олимпиады
12:42
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Новый главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о роли Ильи Ковальчука в должности генерального менеджера, а также прокомментировал подробности заокеанской поездки.

«Думаю, с Ковальчуком ничего дорабатывать не надо. Он готов, заряжен. На лавке его не будет, там только тренерский штаб. Можно сказать, что он неофициальный капитан. У Ильи большой авторитет среди игроков, к нему с уважением относятся и журналисты. Даже не сомневаюсь, что он поможет в сборной.

Первым из НХЛ меня поздравил Сашка Овечкин. Сроки моей поездки туда — с конца октября. Там уже с Гончаром и Ковальчуком будем все продумывать. Малахов тоже будет помогать. Потом они будут просматривать все игры. У нас будет полная информация. По городам Северной Америки еще не решили, будет зависеть от логистики. Ковальчук, Гончар и Малахов останутся там после моего возвращения в Москву", — сказал тренер на пресс-конференции.

18 октября стал известен тренерский штаб сборной на Игры-2022 в Пекине.

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное