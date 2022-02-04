Космонавты с МКС пожелали сборной России удачи на Олимпиаде в Пекине

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые находятся на Международной космической станции (мкс), обратились к сборной России перед стартом Олимпиады-2022.

«Уважаемые участники олимпийской сборной России! Дорогие друзья, совсем скоро весь мир будет с замиранием сердца смотреть за баталиями в зимнем Пекине, болеть и переживать за своих спортсменов. Мы тоже не остаемся в стороне, будем болеть за вас, следить за вашими выступлениями из космоса, с борта Международной космической станции», — приводит слова Шкаплеров РЕН ТВ.

«Хотим пожелать всем вам успехов, побед и новых рекордов. Пусть в вашем сердце всегда звучит гимн нашей страны, мы всегда будем помнить, с какими флагами вас будут встречать по возвращении на родину. Удачи вам, друзья», — добавил Дубров.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине пройдет в пятницу, 4 февраля, начало — в 15:00 по московскому времени.