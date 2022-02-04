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Сегодня, 12:46

Конькобежка Фаткулина рассказала о своих эмоциях после того, как узнала, что будет знаменосцем команды ОКР

Виктория Кравченко

Российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина в эфире онлайн-шоу Одноклассников «ОК на связи!» рассказала, что почувствовала, когда узнала, что будет знаменосцем команды ОКР.

— Какие эмоции вы испытали после того, как узнали, что будете знаменосцем?

— Это здорово! Я мечтала им стать в Сочи, когда смотрела на знаменосца. Для меня это настолько важно, настолько трепетно и настолько круто. О том, что я буду нести знамя нашей сборной, сказал менеджер команды. Он завёл меня в комнату, и первое, что я подумала: «Ой, у меня кажется ПЦР положительный. Не может быть!». И менеджер мне сказал: «Оль, ты будешь знаменосцем». Я такая: «Как!?» — и ухватилась за стенку.

Быть знаменосцем — это суперответственно и даже более эмоционально, чем старт соревнований. Я сразу же согласилась. Это же мечта, это непередаваемые ощущения. Для меня это очень дорого и очень патриотично, а я еще тот патриот! Не могу из Челябинска никуда уехать, не могу тренера на другого поменять. Для меня Россия и то, откуда я родом — это очень важно.

Олимпийские игры стартуют сегодня, 4 февраля. Открытие начнется в 15.00 (мск). Соревнования продлятся до 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов медалей.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://ok.ru/oknasvyazi
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