Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» оценил использование роботов-официантов в олимпийской деревне в Пекине (Китай).

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева в своем Instagram выложила видео с роботом-официантом. У нее не с первого раза удалось забрать свою еду.

«Вот видите, она же вытащила и теперь сыта, можно за нее порадоваться. Роботы появляются. Китаю важно показать технологичную Олимпиаду. Главное, чтобы роботы не приставали к Евгении Медведевой с разными недвусмысленными намеками. А что делать, если робот будет приставать к мужчинам? Я приеду, а мне он скажет: «Дим, ты такой красивый». Что мне тогда делать? Бывают ли роботы-геи? Я не знаю. Надо будет проверить», — сказал Губерниев «СЭ».

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля.