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Сегодня, 00:11

«Что если робот скажет: «Ты такой красивый!» Есть ли в Китае роботы-геи?» Губерниев — о пекинских технологиях

Комментатор Губерниев опасается общения с роботами на Олимпиаде в Пекине
Антон Иванов
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Микеле Антонов
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» оценил использование роботов-официантов в олимпийской деревне в Пекине (Китай).

Дмитрий Губерниев. «Петиция Ягудина выглядит странно. Он бы еще предложил: «Верните доллар ценой в 27 рублей!» Губерниев — о Пекине, Буртасовой и роботах

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева в своем Instagram выложила видео с роботом-официантом. У нее не с первого раза удалось забрать свою еду.

«Вот видите, она же вытащила и теперь сыта, можно за нее порадоваться. Роботы появляются. Китаю важно показать технологичную Олимпиаду. Главное, чтобы роботы не приставали к Евгении Медведевой с разными недвусмысленными намеками. А что делать, если робот будет приставать к мужчинам? Я приеду, а мне он скажет: «Дим, ты такой красивый». Что мне тогда делать? Бывают ли роботы-геи? Я не знаю. Надо будет проверить», — сказал Губерниев «СЭ».

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля.

Дмитрий Губерниев
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