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Клебо рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пекине

10:16
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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо поделился планом подготовки к зимней Олимпиаде в Пекине.

«Мы собираемся запланировать все в мае. Дискуссия будет острой, но нет никаких сомнений, что нужно будет обязательно провести много дней подготовки на высоте. Это необходимо, чтобы улучшить скорость на Олимпиаде.

Будет немало поездок, но мы все равно зависимы от того, как пойдут дела с распространением ковида. Не хочется выезжать из Норвегии, так как это большой риск, но раз нужно ехать на высоту, то придется это сделать», — цитирует Клебо Dagbladet.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 22 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.dagbladet.no/sport/uenige-om-hoydeplan/73622430

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