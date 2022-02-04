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Сегодня, 15:51

Китайские болельщики громко встретили российских спортсменов на церемонии открытия Олимпиады

Сергей Федоров
Корреспондент
Команда ОКР на церемонии открытия Олимпиады.

В Пекине на стадионе «Птичье гнездо» проходит парад спортсменов в рамках церемонии открытия Олимпийских игр. Команду ОКР переполненная арена встретила громкими овациями.

Российская команда вышла под 46-м номером. Знаменосцами стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Сборная России выступит на Играх под именем Олимпийского комитета страны из-за санкций ВАДА.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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