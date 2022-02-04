Китайские болельщики громко встретили российских спортсменов на церемонии открытия Олимпиады
В Пекине на стадионе «Птичье гнездо» проходит парад спортсменов в рамках церемонии открытия Олимпийских игр. Команду ОКР переполненная арена встретила громкими овациями.
Российская команда вышла под 46-м номером. Знаменосцами стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.
Сборная России выступит на Играх под именем Олимпийского комитета страны из-за санкций ВАДА.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
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