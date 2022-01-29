Капитан «Спартака» Джикия обратился к российским олимпийцам

Капитан «Спартака» Георгий Джикия через Instagram обратился к олимпийской сборной России, которая готовится к Играм в Пекине.

«Дорогие наши олимпийцы, от всей души поздравляю вас с началом Олимпийских игр. Хочу пожелать вам самое главное — удачи, здоровья, чтобы вы без травм прошли весь путь и привезли домой как больше золотых медалей. Удачи!» — сказал Джикия.

В состав сборной России вошли 212 спортсменов (103 женщины и 109 мужчин).

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.