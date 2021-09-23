Кандидат в президенты ИИХФ: «Олимпиада без зрителей вредит игре. Cамое важное, что приедут лучшие хоккеисты»

Кандидат в президенты ИИХФ Германии Франц Райндль поделился эмоциями от своего визита в Россию и рассказал о том, как проходит конгресс ИИХФ в Санкт-Петербурге.

— Какие три вещи нужно изменить в мировом хоккее?

— Это сложный вопрос, и он задан слишком рано. Сначала мы должны проделать большую работу. Шайба должна пересечь линию — пока это не сделано.

— Олимпиада в Пекине пройдет без зрителей. Насколько это тяжело для мирового хоккея?

— Пока я ничего об этом не знаю. Если Олимпиада на самом деле пройдет без зрителей, то это очевидно вредит игре. Но самое важное, что приедут лучшие хоккеисты, и Олимпиаду покажут по телевидению.

— Чего вы ожидаете от Конгресса ИИХФ?

— Из-за коронавируса это были очень необычные выборы. Подготовка к ним продлилась дольше обычного. Сейчас можно сказать, что мы находимся в этом процессе полтора года — это непросто. На конгрессе мы обсуждаем много вещей и у нас у всех разные взгляды на ситуацию. Здорово, что у нас было время — мы получили много идей о том, как нужно изменить и улучшить игру. В то же время мы должны быть осторожны — мы должны что-то изменить, но нам не следует менять многое.

— При Рене Фазеле наибольшего прогресса достигли, прежде всего, сборные Германии и Швейцарии. За счет чего этого прогресса добилась сборная Германии?

— Когда я стал президентом Федерации хоккея Германии, мы приняли план сразу на десять лет. Мы назвали его «Powerplay-2026». Было сделано очень многое. Самое главное — мы собрали за одним столом все профессиональные лиги страны, потому что мы — одна семья. Наш прогресс — это наш общий прогресс. Конечно, мнения были разные, и нам приходилось много разговаривать. Но в конечном счете нам удалось объединиться — и вот результат.

— Под вашим руководством сборная Европы вышла в финал Кубка мира 2016 года. Если вы станете президентом, реально ли увидеть больше турниров с участием всех сильнейших, и чтобы НХЛ играла в Европе?

— Да, конечно. Всегда должны играть лучшие против лучших. Если быть точным, то в 2016-м я был президентом сборной Европы, а Мирослав Шатан — ее генеральным менеджером. Это был невероятный опыт. Было очень здорово находиться в команде, где собрались представители восьми национальностей. У нас были быстрые и молодые игроки. Если сначала нам было непривычно находиться всем вместе в раздевалке, то потом нам удалось развить нужную атмосферу в раздевалке.