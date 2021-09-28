Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Каменский: «Жамнов отлично понимает специфику работы со звездами из НХЛ»

11:10
Теги:

Член экспертного совета при ФХР Валерий Каменский прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России.

«У совета было несколько кандидатов, в том числе Алексей Жамнов и Олег Знарок. После долгих дебатов большинство членов совета поддержало кандидатуру Жамнова. Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Корее, отлично понимает специфику работы со звездами из НХЛ», — цитирует Каменского официальный сайт ФХР.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/82731/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Российский новичок продолжает покорять Америку. Он забил семь голов, и его уже сравнивают с Овечкиным
О Дзюбе в сборной России можно забыть. Новым лидером должен стать Смолов
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
В НХЛ назвали лучших игроков. Овечкин уже не в топ-10, Кучеров и Панарин — вне тройки
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное