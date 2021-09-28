Каменский: «Жамнов отлично понимает специфику работы со звездами из НХЛ»

Член экспертного совета при ФХР Валерий Каменский прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России.

«У совета было несколько кандидатов, в том числе Алексей Жамнов и Олег Знарок. После долгих дебатов большинство членов совета поддержало кандидатуру Жамнова. Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Корее, отлично понимает специфику работы со звездами из НХЛ», — цитирует Каменского официальный сайт ФХР.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.