Каменский о Кузнецове: «Незаменимых людей нет, но за Евгения обидно!»

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» поделился мнением о недопуске форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова к Олимпиаде в Пекине.

«Наши игроки всегда нужны нашей сборной, — сказал Каменский «СЭ». — Незаменимых людей нет. Обидно, что Кузнецов не будет участвовать на Олимпиаде. Выигрывает команда, коллектив — у Жени этого не получится. Наркоман? У каждого в жизни бывают неприятные истории, за которые приходится расплачиваться. С возрастом он все осознал, сейчас прекрасно играет и показывает результат. В молодости все ошибаются, хотя, конечно, хотелось бы поменьше таких ошибок. Бывает. Главное — сделать правильные выводы и идти дальше по жизни».

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период (в его допинг-пробе обнаружены следы кокаина). Нападающий имеет право играть за «Вашингтон» в НХЛ, но не может выступать за сборную России до 12 мая 2023 года.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.