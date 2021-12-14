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Источник: российские игроки НХЛ будут участвовать в Олимпиаде-2022, несмотря ни на что

03:16
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Американская журналистка Эмили Каплан рассказала о желании российских игроков НХЛ поехать на Олимпиаду-2022.

«На этой неделе NHLPA (ассоциация игроков НХЛ) проводит звонки хоккеистам, чтобы оценить интерес к Олимпийским играм. Будет трудно прийти к единому мнению. Российские игроки будут участвовать, несмотря ни на что», — написала Каплан в Twitter.

Ранее сообщалось, что НХЛ оставила за собой право отказаться от поездки в Пекин на Олимпийские игры до 10 января в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное