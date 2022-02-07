Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» отреагировала на серебряную медаль сборной России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде-2022.

«Долгожданная медаль! Виды спорта, в которых мы очень долго ждали наград, напоминают о себе. Я очень рада за наших летучих лыжников. Сейчас самое прекрасное время, когда каждый день нас радуют наши спортсмены. Героический дух наших ребят так очевиден. Мы так отличаемся от других. Наши победы очень душевные. Смотришь на них и понимаешь, что ребята вписали в историю новую победу. Если ты почувствовал вкус победы, его хочется еще и еще. Я хочу пожелать, чтобы каждый из наших ребят его почувствовал. Мы спортивная держава! Я не сомневалась в наших победах», — сказала Хоркина «СЭ».

В составе ОКР выступали Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов. Первое место заняла сборная Словении, Канада — третья.