Хоккеист Евгений Кузнецов не сможет выступить на Олимпиаде в Пекине

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил на международном хоккейном форуме, что российский форвард Евгений Кузнецов не сможет принять участия в Олимпийских играх в Пекине.

«Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится, — приводит РИА «Новости» слова Тардифа. — Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного».

Ранее ФХР сообщила, что занимается вопросом сокращения срока дисквалификации 29-летнего россиянина для его возможного участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период (в его допинг-пробе обнаружены следы кокаина). Нападающий имеет право играть за «Вашингтон» в НХЛ, но не может выступать за сборную России до 12 мая 2023 года.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.