Бывший вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал возможность участия игроков НХЛ на Олимпиаде и оценил шансы сборных на победу.

«Я надеюсь, что игроки НХЛ смогут поехать на Олимпиаду. Сейчас мы живем в таком мире, где все может случиться. Кто выиграет? Канада достаточно сильна, Россия тоже, плюс Швеция, конечно», — заявил Лундквист.