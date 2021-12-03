Хенрик Лундквист назвал возможных победителей Олимпиады. Среди них — Канада и Россия
17:34
Бывший вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал возможность участия игроков НХЛ на Олимпиаде и оценил шансы сборных на победу.
«Я надеюсь, что игроки НХЛ смогут поехать на Олимпиаду. Сейчас мы живем в таком мире, где все может случиться. Кто выиграет? Канада достаточно сильна, Россия тоже, плюс Швеция, конечно», — заявил Лундквист.
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