Губерниев считает Уайлда достойным быть знаменосцем сборной России на Олимпиаде

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» поделился мнением о том, кто должен быть знаменосцем сборной России на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Я за Вика Уайлда. Прекрасная будет история. С удовольствием расскажу, как всепобеждающая любовь привела его в Россию. Он обожает нашу страну, и это будет очень красиво. Кто бы ни был, мы порадуемся за этого человека. Нужно понимать, что это огромная ответственность. Церемония — это огромное испытание, потому что нужно еще и не заболеть», — сказал Губерниев «СЭ».

35-летний Вайлд — двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи, в Пекине он выступит в параллельном гигантском слаломе.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля.