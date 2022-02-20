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Пекин-2022

Сегодня, 13:36

Губерниев рассказал о том, кто его разочаровал на Олимпиаде

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о том, кто разочаровал на Олимпиаде в Пекине.

«Саночники разочаровали. Да, Таня Иванова — огромная молодец! Но я говорю о мужчинах в санном спорте. В бобслее и скелетоне я рассчитывал на многое. Понятно, что Трегубов заболел, но тем не менее... У нас хороший экипаж и в бобслее, и в скелетоне. Но я думал, что все сложится иначе.

Еще я очень надеялся на золото в коньках. И кстати, Вик Уайлд — молодец. В шорт-треке выиграли медали, но не хватило немножечко», — сказал Губерниев «СЭ».

На Олимпиаде в Пекине сборная России заняла девятое место в медальном зачете с 6 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми медалями. Сегодня, 20 февраля состоится церемония закрытия Игр в Китае, начало — в 15.00 (мск).

Олимпиада
Дмитрий Губерниев
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