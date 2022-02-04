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Сегодня, 12:51

Губерниев опубликовал видео провокации со стороны человека в форме сборной Украины

Роман Шишов
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале опубликовал видео стычки с украинским журналистом в медиалаундже на Олимпиаде в Пекине-2022.

«Провокация со стороны человека в украинский одежде в пресс-центре! Я случайно задел перегородку, где он сидел, извинился, но чувак стал обзываться! Но кто обзывается — тот сам так называется!», — написал Губерниев.

Видео можно посмотреть на канале российского журналиста в Telegram.

Сегодня, 4 февраля, в Пекине пройдет торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Она начнется в 15:00 по Москве, ее будет комментировать Губерниев. В церемонии примут участие 95 стран.

Сборная России из-за санкций будет выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами российской команды выбраны конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

Дмитрий Губерниев
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