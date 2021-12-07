Глава Федерации санного спорта России не уверена, что поедет на Олимпиаду в Пекине

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) и член исполкома Международной федерации санного спорта (FIL) Наталия Гарт намерена оформить олимпийскую аккредитацию на Игры в Пекине, но не уверена в том, что в итоге прилетит в феврале в Китай.

«Что касается моих планов на февраль, то я собираюсь получить олимпийскую аккредитацию от международной федерации, — сказала Гарт ТАСС. — Я не исключаю своего приезда в Китай, но сперва мне надо понять, насколько полезной будет эта поездка, так как я не буду иметь возможности встретиться со спортсменами и тренерами из-за жестких антиковидных мер».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.