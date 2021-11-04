Глава Федерации бобслея России: «Не очень верю в олимпийские медали в бобслее, в скелетоне могут побороться за высшие награды»

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина поделилась ожиданиями от выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Не люблю делать прогнозов. Но если честно, не очень верю в медали в бобслее. Молодежь наша еще не раскаталась. Бороться за попадание на пьедестал, причем как в двойке, так и в четверке, может разве что Ростислав Гайтюкевич. Все остальные — это первая десятка. Хотя я всегда помню о том, что есть чудеса, есть удача, верю в это. Хочется, безусловно, чтобы удача была на нашей стороне, чтобы нам повезло, но на этом нельзя строить расчеты. А вот в скелетоне, считаю, Лена Никитина и Саша Третьяков могут побороться за высшие награды», — приводит лова Аникиной RT.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.