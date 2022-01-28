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Сегодня, 18:38

Фетисов — о возможности Вайлда стать знаменосцем сборной России: «Больше предложений нет?»

Фетисов рассказал, кто из российских спортсменов должен стать знаменосцем на церемонии открытия Олимпиады
Данил Алешин
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» рассказал, кто из российских спортсменов должен стать знаменосцем на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предложила на роль знаменосца сноубордиста американского происхождения Вика Вайлда.

«Пусть будет тот, кого выберут ребята. Это должен быть авторитетный и уважаемый человек. Их делегация, наверное, лучше знает и имеет представление, кто это может быть. Предлагают Вика Вайлда? Больше нет никаких предложений? Пусть спортсмены выбирают», — сказал Фетисов «СЭ».

35-летний Вайлд — двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи, в Пекине он выступит в параллельном гигантском слаломе.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Вик Вайлд. Флаг на открытии в Пекине-22 должен нести Вик Вайлд. Его американский паспорт — даже плюс
Олимпиада
Вик Уайлд
Вячеслав Фетисов
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