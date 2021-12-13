Федоров рассказал, как Овечкин отреагировал на его назначение в штаб сборной России

Ассистент главного тренера сборной России Сергей Федоров рассказал, как нападающий Александр Овечкин отреагировал на его назначение в штаб национальной команды.

— Я поздравляю Сашу с успехами, очередными рекордами, всегда желаю здоровья. Особенно его родителям. Когда-то мы общались плотнее, сейчас — по SMS.

— Ваше назначение обсуждали?

— Нет, некогда было. И Саша занят, и я погружен в работу. Но одной фразой могу поделиться. Он сказал мне: «Увидимся на Олимпиаде».

Федоров вошел в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду в Пекине в качестве помощника Алексея Жамнова.