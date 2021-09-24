Федерация фигурного катания рассчитывала, что Кондратюк завоюет третью лицензию на Олимпиаду
21:16
Президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассчитывал на то, что Марк Кондратюк сумеет добыть для страны третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании.
«Если мы, специалисты из федерации, приняли решение направить туда Марка, то, естественно, мы надеялись, что он сможет это сделать», — цитирует Горшкова ТАСС.
Сборная России по фигурному катанию впервые в истории завоевала 12 квот для участия в Олимпиаде в Пекине.
По три лицензии взяли представители танцев на льду, парного, мужского и женского катания.
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