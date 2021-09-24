Федерация фигурного катания рассчитывала, что Кондратюк завоюет третью лицензию на Олимпиаду

Президент федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассчитывал на то, что Марк Кондратюк сумеет добыть для страны третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании.

«Если мы, специалисты из федерации, приняли решение направить туда Марка, то, естественно, мы надеялись, что он сможет это сделать», — цитирует Горшкова ТАСС.

Сборная России по фигурному катанию впервые в истории завоевала 12 квот для участия в Олимпиаде в Пекине.

По три лицензии взяли представители танцев на льду, парного, мужского и женского катания.