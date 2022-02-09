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Сегодня, 15:16

«Надеюсь, это какая-то ошибка». Фетисов — о возможном сомнительном допинг-тесте российского фигуриста

Фетисов высказался о возможном сомнительном допинг-тесте российского фигуриста
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном сомнительном допинг-тесте российского фигуриста. Ранее об этом сообщал Inside The Games.

«Я надеюсь, сомнительный тест, если он такой, будет отрицательным. Репутация наших спортсменов в последнее время под особым контролем. Это очередная неприятная история. Надеюсь, это какая-то ошибка. С другой стороны, в какой-то заговор верить не хочется, хоть мы и соревнуемся в Китае. Надеемся, что результат будет отрицательным», — сказал Фетисов «СЭ».

Напомним, сегодня, 9 февраля, стало известно, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине стали проблемы с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.

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