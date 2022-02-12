Духовник олимпийской сборной России прилетел в Пекин

Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев прилетел в Пекин, сообщает ТАСС.

«Духовник олимпийской сборной, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове протоиерей Андрей Алексеев прилетел в Пекин», — сообщил собеседник ТАСС.

27 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напутствовал олимпийскую и паралимпийскую сборные России перед стартом Игр в Пекине.

Олимпийские игры-2022 проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.