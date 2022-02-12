Духовник олимпийской сборной России прилетел в Пекин
Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев прилетел в Пекин, сообщает ТАСС.
«Духовник олимпийской сборной, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове протоиерей Андрей Алексеев прилетел в Пекин», — сообщил собеседник ТАСС.
27 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напутствовал олимпийскую и паралимпийскую сборные России перед стартом Игр в Пекине.
Олимпийские игры-2022 проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.
Источник: https://tass.ru/sport/13688053
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