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Пекин-2022

Сегодня, 08:41

Духовник олимпийской сборной России прилетел в Пекин

Сергей Разин
корреспондент

Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев прилетел в Пекин, сообщает ТАСС.

«Духовник олимпийской сборной, настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове протоиерей Андрей Алексеев прилетел в Пекин», — сообщил собеседник ТАСС.

27 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напутствовал олимпийскую и паралимпийскую сборные России перед стартом Игр в Пекине.

Олимпийские игры-2022 проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13688053
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