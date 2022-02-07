«Дадим по 50 граммов». Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина о серебре сборной России на Олимпиаде-2022

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина рассказал о 50 граммах после олимпийского серебра

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский рассказал, как сборная будет отмечать первую олимпийскую медаль в этом виде спорта.

«Пока еще всего не осознаем, но не думаю, что экстраординарные будут какие-то отмечания, празднования. Чего-то из ряда вон не будет точно, дадим граммов по пятьдесят, наверное», — приводит слова Дубровского «РИА Новости Спорт».

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в соревнованиях смешанных команд на Олимпийских играх в Пекине. Российская команда, в составе которой выступили Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов, набрала по итогам четырех попыток 890,3 балла.

Победу в командном турнире одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады (855,6).