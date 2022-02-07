Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснила, почему российским спортсменам припоминают допинговые скандалы.

«Наши ошибки будут помнить многие годы. У нас в коньках был последний допинговый скандал в 1994 году. Я помню, как нам долго припоминали об этом. Даже безобидные истории с марихуаной у одного из наших спортсменов. При том были и другие случаи, на которые не обратили внимание. Нашего же сразу обвинили в допинге. Но это даже не допинг, а молодежная глупость. У Американцев это более распространено. Конечно, все косились на нас и говори об этом долго. Для них это элемент возможности пнуть нас. Наши ребята заняли позицию, что огрызаться бесполезно. Они стараются культурно отвечать. Понимают, что к ним это никакого отношения это не имеет. Нам до сих пор многое вспоминают из истории, что не имеет отношение к нашему времени», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова считает, что вопросы о допинге задаются с целью оказать психологическое давление на русских спортсменов.

«Нам задают вопросы о допинге, потому что журналисты думаю, что оказывают психологическое давление на наших спортсменов. Большунов недавно очень деликатно ответил на этот вопрос. Все видят соломинку в нашем глазу, а в своем бревна не замечают. Это самое неприятное и обидное. Тот, кто когда-то затеял эту информационную борьбу, знал, что так и будет. Надеюсь, что журналисты будут проявлять уважение, престанут провоцировать наших спортсменов», — добавила Журова «СЭ».

Санкции от Всемирного антидопингового агентства в отношении России действуют до середины декабря 2022 года.