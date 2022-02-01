Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась о мерах предосторожности от коронаврируса на олимпиаде в Пекине.

— Можно говорить, что коронавирус — главный противник для спортсменов?

— Это главный соперник и противник не только для наших спортсменов, но и для всех, кто приехал на эту Олимпиаду. Можно сказать, что он сейчас враг не только для тех, кто приехал на игры, но и для обычных людей во всем мире.

— Глядя на меры предосторожности в Пекине, можно говорить, что делается все возможное для снижение рисков заражения?

— Да. Это у нас вторая Олимпиада в таких условиях. Первая, которая была в Токио, показала нам, насколько организаторы должны беспокоиться. Сейчас у нас зимняя, которая требует таких же мер. Мне кажется, что это первые зимние игры, которые проходят в таком большом городе.

— Такая напряженная атмосфера вокруг спортсменов, постоянная сдача тесов может «надломить» их?

— Те спортсмены, которые приехали на Олимпиаду, не должны «надламываться». Если такое произойдет... Они же прошли большие отборы. Мы в таком состоянии соревнуемся последние два года. Кого что должно «надломить»? Это может быть оправданием своих неудач, но сломать человека, который готовится, такая ерунда не должна.

Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.