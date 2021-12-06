CNN: на этой неделе президент США Байден объявит о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022

Президент США Джо Байден на этой недели объявит о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022, сообщает CNN.

Как сообщает источник, никто из официальных представителей Америки не будут присутствовать на турнире в Пекине. При этом спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде.

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.