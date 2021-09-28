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«Что это за бардак вообще?» Фанаты удивлены назначению Жамнова, а не Знарка главным тренером сборной России

11:25
Алексей Жамнов. Фото photo.khl.ru
Алексей Жамнов. Фото photo.khl.ru
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Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила о решении назначить главным тренером сборной России Алексея Жамнова.

27 февраля состоялся экспертный совет из авторитетных представителей хоккея для согласования кандидатуры главного тренера. Оно прошло при участии Владислава Третьяка, Бориса Михайлова, Валерия Каменского, Алексея Жамнова и Павла Буре.

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

Российские любители хоккея в комментариях удивились назначению Жамнова, а не Знарка.

«Продуманная грамотная тактика, сразу видна стратегия подготовки к главному хоккейному старту четырехлетия».

«Быстро Знарок поработал…»

«Я конечно все понимаю, но вот этого не понимаю».

«На каждого игрока по два тренера и четыре консультанта».

«Ничего не понимаю, что творится в ФХР! Бардак какой-то».

«Ну, а кого тренером назначать, ежели не куратора ночной лиги?! А что никого ни дня не тренировал, так это не беда — игроки все профессионалы!»

«Знарок зато останется тренером победителей ОИ. ФХР хоть приблительно представляет уровень турнира на который они отправляют сборную?»

«Федоров, Жамнов… Кто из выдающихся центров 90-х следующим будет назначен на какую-нибудь ответственную должность в отечественном хоккее? Яшин?»

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Александр Кравченко все материалы автора

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