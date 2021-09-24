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Быков надеется, что сборная России при Знарке станет олимпийским чемпионом

14:49
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал новость о том, что Олег Знарок возглавил национальную команду.

«Я думаю, что все они — Знарок, Зубов и Жамнов — люди известные и знающие хоккей, это специалисты, которые имеют большой опыт и достаточно побед. Будем надеяться, что в этот раз наша команда завоюет золото Олимпийских игр, то есть подтвердит свой титул», — приводит слова Быкова ТАСС.

Знарок уже возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом мира-2014 и олимпийским чемпионом-2018.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12498697

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Сергей Разин все материалы автора

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