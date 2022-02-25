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Пекин-2022

Сегодня, 15:58

Большунов удостоен ордена Александра Невского, Валиева — ордена Дружбы

Иван Торопцев
Корреспондент

Российские призеры зимней Олимпиады-2022 представлены к государственным наградам, сообщает РИА «Новости Спорт».

Трехкратный чемпион Игр в Китае Александр Большунов награжден орденом Александра Невского. Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, масс-старте и эстафете, а также серебро в гонке классическим стилем с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Камила Валиева удостоена ордена Дружбы.

Олимпиада в Пекине проходила с 4 по 20 февраля. Сборная России на соревнованиях в Китае завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220225/olimpiada-1775076471.html
Олимпиада
Александр Большунов
Камила Валиева
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