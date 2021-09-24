Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Билялетдинов поддержал назначение Знарка

20:35
Теги:

Бывший наставник сборной страны Зинэтула Билялетдинов поддержал решение ФХР назначить главным тренером российской команды Олега Знарка.

— Абсолютно обоснованное решение руководства Федерации хоккея России. Олег Знарок имеет не просто огромный опыт работы с национальной командой, а еще и успешный, что очень важно. В 2018-м году именно он возглавлял нашу сборную на Олимпиаде. Под его руководством российская команда побеждала и на чемпионате мира, приводил он к завоеванию Кубка Гагарина и московское «Динамо — дважды. Такой специалист просто необходим сборной России. Будем болеть за нашу сборную и верить в успешное выступление на предстоящей Олимпиаде.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

РЕН ТВ 24 сентября покажет трансляцию боев Top Dog FC X
Юрий Жирков будет выступать за «Аминьево» в ЛФЛ
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
Зубов высказался о поражении рижского «Динамо» в матче с «Северсталью»
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия и НХЛ на Олимпиаде 2022 в Пекине, Знарок тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное