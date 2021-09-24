Билялетдинов поддержал назначение Знарка
20:35
Бывший наставник сборной страны Зинэтула Билялетдинов поддержал решение ФХР назначить главным тренером российской команды Олега Знарка.
— Абсолютно обоснованное решение руководства Федерации хоккея России. Олег Знарок имеет не просто огромный опыт работы с национальной командой, а еще и успешный, что очень важно. В 2018-м году именно он возглавлял нашу сборную на Олимпиаде. Под его руководством российская команда побеждала и на чемпионате мира, приводил он к завоеванию Кубка Гагарина и московское «Динамо — дважды. Такой специалист просто необходим сборной России. Будем болеть за нашу сборную и верить в успешное выступление на предстоящей Олимпиаде.
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