Билл Герин станет новым генеральным менеджером сборной США на Олимпиаде
16:10
Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин займет аналогичную должность в сборной США перед Олимпиадой в Пекине. Об этом должен быть объявлено на этой неделе, сообщает The Hockey News.
Ранее Стэн Боумэн покинул пост генерального менеджера олимпийской сборной США по хоккею на фоне скандала с домогательствами в «Чикаго», где он работал.
Олимпийский хоккейный турнир в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года. Сборная США на групповой стадии сыграет с командами Канады, Германии и Китая.
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