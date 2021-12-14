Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Билл Герин станет новым генеральным менеджером сборной США на Олимпиаде

16:10
Теги:

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин займет аналогичную должность в сборной США перед Олимпиадой в Пекине. Об этом должен быть объявлено на этой неделе, сообщает The Hockey News.

Ранее Стэн Боумэн покинул пост генерального менеджера олимпийской сборной США по хоккею на фоне скандала с домогательствами в «Чикаго», где он работал.

Олимпийский хоккейный турнир в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года. Сборная США на групповой стадии сыграет с командами Канады, Германии и Китая.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Это флаг города, который дал ему больше, чем вся Украина». Ломаченко получил поддержку от боксера, с которым хотел разобраться
Опрос показал отношение россиян к украинцам
0