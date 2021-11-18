Байден заявил, что США рассматривают вариант дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

Президент США Джозеф Байден сделал заявление по поводу зимней Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он отметил, что власти рассматривают вариант с дипломатическим бойкотом Игр.

«Дипломатический бойкот? Это то, что мы рассматриваем», — цитирует президента журналист NBC Питер Александер в своем Twitter.

JUST NOW: I asked Biden whether he supports a diplomatic boycott of the Beijing Winter Olympics.

He replied: «Something we're considering.» pic.twitter.com/y9jZR9WZYC — Peter Alexander (@PeterAlexander) November 18, 2021

Ранее о возможности такого бойкота сообщило издание Washington Post. В таком случае Байден и другие официальные лица правительства страны не будут присутствовать на Играх в Пекине. Власти США, по данным издания, решили пойти на такой шаг из-за нарушений прав человека в Китае. Так, китайская теннисистка Шуай Пэн обвинила бывшего вице-премьера в изнасловании, после чего перестала выходить на связь.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.