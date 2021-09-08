Бах: «Весь мир будет ждать хоккейный турнир на Олимпиаде 2022 года»

Президент МОК Томас Бах считает, что участие игроков НХЛ в олимпийском турнире в Пекине в 2022 году привлечет внимание к Играм миллионов болельщиков.

«Мы очень рады за игроков, которые были движущей силой в переговорах между НХЛ и профсоюзом игроков. Мы благодарим Международную хоккейную федерацию (IIHF), оргкомитет «Пекин-2022» и всех, кто был причастен к достижению соглашения. Болельщики по всему миру теперь будут особенно ждать хоккейный турнир на Играх в Пекине», — цитирует Баха ТАСС.

3 сентября сообщалось, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине.