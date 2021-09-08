Олимпиада
Пекин-2022
Новости Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016 Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Бах: «Весь мир будет ждать хоккейный турнир на Олимпиаде 2022 года»

19:53
Теги:

Президент МОК Томас Бах считает, что участие игроков НХЛ в олимпийском турнире в Пекине в 2022 году привлечет внимание к Играм миллионов болельщиков.

«Мы очень рады за игроков, которые были движущей силой в переговорах между НХЛ и профсоюзом игроков. Мы благодарим Международную хоккейную федерацию (IIHF), оргкомитет «Пекин-2022» и всех, кто был причастен к достижению соглашения. Болельщики по всему миру теперь будут особенно ждать хоккейный турнир на Играх в Пекине», — цитирует Баха ТАСС.

3 сентября сообщалось, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12335465

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Россия закончила групповой этап безжалостным разгромом. Впереди плей-офф, первый соперник — Украина или Сербия
«Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина. При всем уважении, их время прошло». Интервью первого тренера Кучерова
Скандальный эпизод матча Россия — Мальта: судьи не зафиксировали третий гол россиян
Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 на 7 сентября: сборная опустилась на второе место
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд