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Пекин-2022

Сегодня, 13:17

Анфиса Резцова: «Украинские спортсмены уважают нас. Они не будут соблюдать рекомендации Минспорта»

Резцова отреагировала на запрет Минспорта Украины давать интервью на русском языке на Олимпиаде-2022
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала информацию о том, что Минспорта Украины рекомендовало спортсменам не давать интервью на русском языке и не фотографироваться с российскими спортсменами на Олимпиаде-2022.

«Спортсмены сами решат, с кем фотографироваться, а с кем нет. Я полагаю, что украинцы однозначно будут фотографироваться рядом с нашими спортсменами. Однозначно. Конечно, такие меры — чересчур. Украинские спортсмены не будут соблюдать эти рекомендации. Им все равно. Мы их уважаем, а они нас», — сказала Резцова «СЭ».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Более 4 тысяч спортсменов выступят в семи видах спорта, включая 15 дисциплин, в которых будет разыграно 109 комплектов медалей.

Олимпиада
Анфиса Резцова
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