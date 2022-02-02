Прогноз Gracenote: Россия станет третьей в медальном зачете на Олимпиаде-2022

По данным аналитической компании Gracenote, Россия займет третье место в медальном зачете на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Аналитики предполагают, что российские спортсмены завоюют 30 медалей (10-12-8).

По мнению аналитиков, победителем общего медального зачета станет сборная Норвегии с 44 наградами (21 золотая, 13 серебряных и 10 бронзовых). Второе место займет Германия — 30 медалей (11-11-8).

В топ-10 медального зачета также войдут команды США, Канады, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Франции и Японии.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.