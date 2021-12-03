Американцы натурализовали двукратную олимпийскую чемпионку по бобслею

Двукратная олимпийская чемпионка по бобслею в составе сборной Канады Кейли Хамфрис получила американский паспорт и теперь имеет право выступить за сборную США на Олимпиаде в Пекине.

36-летняя бобслеистка представляет Соединенные Штаты с 2019 года и выиграла по новым флагом три золотых медали чемпионата мира. Но до сих пор у нее был только американский гран-кард, а по правилам МОК этого недостаточно для выступления на Играх. Теперь проблема решена, и Хамфрис становится фаворитом Пекина-2022 и в двойке, и в монобобе.

В 2019 году Кейли покинула сборную Канады, обвинив ее руководство в оскорблениях, психологическом давлении и домогательствах. Бобслеистка давно живет в американском Сан-Диего и замужем за гражданином США, бывшим бобслеистом Трэвисом Армбрустером.