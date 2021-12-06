Александр Тихонов назвал дипломатический бойкот Олимпиады властями США праздником для всего мира

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что решение правительства США объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине пойдет на пользу другим странам.

«Дипломатический бойкот Игр американцами — это праздник для всего остального мира. США — это самое больное место на всей земле, ее раковая опухоль. Посмотрите, сколько от них крови и бед. Здорово, что их чиновников не будет на Олимпиаде. Надеюсь, благодаря этому Игры пройдут мирно и без скандалов.

Примеру американцев могут последовать власти других стран, включая Японию? Ну и пошли они все на хрен. Японцы удивляют, конечно. После того, как американцы разбомбили Хиросиму и Нагасаки, они умудряются встать на их сторону. Япония славится талантливым народом, но в этом вопросе они сильно заблудились", — сказал Тихонов РИА Новости Спорт.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.