Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением о том, что украинским спортсменам рекомендовали не фотографироваться с россиянами на Олимпиаде-2022.

«Это уже провокация со стороны Украины. Непонятно, для чего это делается. Причем это делается со всех сторон: не только по телевизору, но и на спортивной арене, — цитирует бойца VseProSport. — Для чего в спорт лезть? Когда политику начинают пихать, это может отвлекать самих украинских спортсменов. Хотя кого-то, может, и поддержит».

Также Емельяненко заявил, что не делит россиян, украинцев и белорусов на наших и ваших.

«Да, я не делю россиян, украинцев и белорусов на наших и ваших. Все мы одно постсоветское пространство», — добавил он.

24 января министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.