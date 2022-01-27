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Пекин-2022

Сегодня, 17:12

Емельяненко: «Рекомендация украинским спортсменам не фотографироваться с россиянами — это провокация»

Емельяненко назвал провокацией рекомендацию украинским спортсменам не фотографироваться с россиянами
Анна Горшкова
Корреспондент

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением о том, что украинским спортсменам рекомендовали не фотографироваться с россиянами на Олимпиаде-2022.

«Это уже провокация со стороны Украины. Непонятно, для чего это делается. Причем это делается со всех сторон: не только по телевизору, но и на спортивной арене, — цитирует бойца VseProSport. — Для чего в спорт лезть? Когда политику начинают пихать, это может отвлекать самих украинских спортсменов. Хотя кого-то, может, и поддержит».

Также Емельяненко заявил, что не делит россиян, украинцев и белорусов на наших и ваших.

«Да, я не делю россиян, украинцев и белорусов на наших и ваших. Все мы одно постсоветское пространство», — добавил он.

24 января министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта заявил, что представляющим Украину спортсменам на Олимпийских играх в Пекине рекомендовано не стоять рядом с российскими олимпийцами. Ведомство также запретило делать совместные фото с россиянами.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Источник: https://www.vseprosport.ru/blog/intervju-aleksandra-emeljanenko-ob-areste-azamata-bostanova
Олимпиада
Россия на Играх
Александр Емельяненко
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