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Сегодня, 15:05

Стартовали соревнования зимней Олимпиады-2022 в Пекине

В Пекине стартовали соревнования зимних Олимпийских игр
Виктория Кравченко

Сегодня, 2 февраля, в Пекине (Китай) начались соревнования зимней Олимпиады.

В 14.30 (мск) в санном спорте стартовали тренировочные заезды группы А среди мужчин. В 16.15 начнутся заезды группы B, в которых будут участвовать российские спортсмены Семен Павличенко, Роман Репилов и Александр Горбацевич.

Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 2 февраля

В 15.05 стартует групповой турнир в керлинге (микст). Встретятся следующие страны:

Швеция — Великобритания

Австралия — США

Норвегия — Чехия

Китай — Швейцария

Церемония открытия Олимпиады состоится 4 февраля. Первые комплекты наград будут разыграны 5 февраля.

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