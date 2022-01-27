Сборная России по санному спорту вылетела на Олимпиаду в Пекин

Сборная России по санному спорту вылетела из аэропорта Шереметьево в Пекин для участия в Олимпийских играх.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника команды Артема Петракова, все российские саночники успешно прошли последнее перед вылетом тестирование на коронавирус и получили зеленые QR-коды, необходимые для въезда в Китай.

В состав сборной России на Олимпиаду-2022 вышли Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.