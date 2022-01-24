Саночники Репилов и Иванова завоевали право стартовать в группе сильнейших на Олимпиаде-2022

Главный тренер сборной России по санному спорте Сергей Чудинов заявил, что большинство российских спортсменов завоевали право стартовать в группе сильнейших на Олимпиаде-2022.

«Практически все наши спортсмены завоевали право стартовать в группе сильнейших на Олимпиаде, — сказал Чудинов ТАСС. — В группу сильнейших входят 12 лучших саночников, которые будут стартовать первыми в первом заезде согласно жребию. В группу сильнейших у одиночников отобрались Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Роман Репилов и Семен Павличенко. Александру Горбацевичу не удалось справиться с задачей попадания в группу, он будет стартовать позже».

В олимпийских состязаниях экипажей саней-двоек россияне Андрей Богданов и Юрий Прохоров, Александр Денисьев и Владислав Антонов также начнут выступления в группе сильнейших. В двойках от одного национального олимпийского комитета могут выступать не более двух экипажей.

С 22 по 23 января в швейцарском Санкт-Морице проходил заключительный этап Кубка мира, по итогам которого определялись группы сильнейших, которые будут стартовать первыми в стартовых попытках на Играх в Пекине.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. Сборная России по санному спорту вылетит в столицу Китая из Москвы 27 января.