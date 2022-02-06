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Сегодня, 18:01

Президент Федерации санного спорта назвала неудовлетворительными результаты российских саночников на Олимпиаде

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что российские саночники в заездах одиночников на Олимпийских играх в Пекине показали неудовлетворительные результаты.

«Конечно, не удовлетворена результатами, я очень расстроена, — сказала Гарт ТАСС. — Если посмотреть вообще на наш предолимпийский сезон, то он практически такой и был, в этом сезоне плохо получалось. Если сравнивать с тремя сезонами до Олимпиады, когда мы первые строчки в мировом рейтинге занимали, то этот сезон с самого начала у нас не задался».

«Можно говорить, что результаты в предолимпийском сезоне повлияли на результаты Олимпиады. Будем работать дальше, это не последние заезды. Надеюсь, что у других ребят получится побороться за медали», — добавила Гарт.

В воскресенье немецкий саночник Йоханнес Людвиг занял первое место в заездах одиночников. Лучшим из россиян стал трехкратный чемпион мира Роман Репилов, занявший в итогом протоколе девятую строчку, двукратный победитель мирового первенства Семен Павличенко расположился на одну позицию ниже, Александр Горбацевич показал 14-й результат.

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Источник: https://tass.ru/sport/13630901
Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Роман Репилов
Семен Павличенко
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