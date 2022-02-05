Олимпиада
Пекин-2022
Санный спорт
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Санный спорт

Сегодня, 19:14

Павличенко: «Российские саночники выбыли из борьбы за медали уже после первого заезда»

Иван Шитик
Корреспондент

Двукратный чемпион мира Семен Павличенко заявил, что российские саночники уже не могут рассчитывать на призовые места на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодняшний день принес мало счастья, мы выбыли из борьбы за медали сразу после первого заезда, когда случились невероятно большие отрывы, — цитирует Павличенко ТАСС. — У нас в этом сезоне просто какая-то невезуха, я испытываю большие проблемы с инвентарем. В прошлом сезоне у меня были отличные боевые сани. Пролежали они лето, и мы не можем понять, что с ними случилось. Может, влага дала о себе знать, или, наоборот, что-то рассохлось от сухости».

Саночник заметил, что в декабре ему были сделаны новые сани, которые также оказались небыстрыми.

«Нужен систематический научный подход в этом деле, мы же стараемся попасть пальцем в небо. Мы обладаем большими знаниями, можем собрать невероятно быстрые сани. Но в этом сезоне наши тренеры, которые и механики в одном лице, не могут понять, что происходит», — сказал Павличенко.

«Свойства саней можно проверить, только протестировав их на трассе. Иностранцам очень повезло, что у них еще раньше получилось съездить на гомологацию пекинской трассы, а нас из-за ковида тогда в Китай не пригласили. Наши основные соперники уже тогда получили определенную информацию и приехали в ноябре на тестовые мероприятия готовыми, в отличие от нас. А мы так и не смогли понять, чего нам не хватает для того, чтобы быстро ехать по пекинской трассе», — признался двукратный чемпион мира.

Павличенко занимает десятое место по итогам двух заездов на Олимпийских играх в Пекине. Лидирует Йоханнес Людвиг из Германии, который по итогам двух попыток показал результат 1 минута 54,501 секунды. Отставание Павличенко составляет 1,400 секунды. Россиянин Роман Репилов занимает 13-е место (+1,772), Александр Горбацевич — 14-е (+1,977).

Источник: https://tass.ru/sport/13628043
Олимпиада
Сборная России по санному спорту
Семен Павличенко
1
2
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Саночник Репилов заявил, что пытается на Олимпиаде-2022 выложиться по максимуму, но результата нет
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости