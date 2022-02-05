Павличенко: «Российские саночники выбыли из борьбы за медали уже после первого заезда»

Двукратный чемпион мира Семен Павличенко заявил, что российские саночники уже не могут рассчитывать на призовые места на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодняшний день принес мало счастья, мы выбыли из борьбы за медали сразу после первого заезда, когда случились невероятно большие отрывы, — цитирует Павличенко ТАСС. — У нас в этом сезоне просто какая-то невезуха, я испытываю большие проблемы с инвентарем. В прошлом сезоне у меня были отличные боевые сани. Пролежали они лето, и мы не можем понять, что с ними случилось. Может, влага дала о себе знать, или, наоборот, что-то рассохлось от сухости».

Саночник заметил, что в декабре ему были сделаны новые сани, которые также оказались небыстрыми.

«Нужен систематический научный подход в этом деле, мы же стараемся попасть пальцем в небо. Мы обладаем большими знаниями, можем собрать невероятно быстрые сани. Но в этом сезоне наши тренеры, которые и механики в одном лице, не могут понять, что происходит», — сказал Павличенко.

«Свойства саней можно проверить, только протестировав их на трассе. Иностранцам очень повезло, что у них еще раньше получилось съездить на гомологацию пекинской трассы, а нас из-за ковида тогда в Китай не пригласили. Наши основные соперники уже тогда получили определенную информацию и приехали в ноябре на тестовые мероприятия готовыми, в отличие от нас. А мы так и не смогли понять, чего нам не хватает для того, чтобы быстро ехать по пекинской трассе», — признался двукратный чемпион мира.

Павличенко занимает десятое место по итогам двух заездов на Олимпийских играх в Пекине. Лидирует Йоханнес Людвиг из Германии, который по итогам двух попыток показал результат 1 минута 54,501 секунды. Отставание Павличенко составляет 1,400 секунды. Россиянин Роман Репилов занимает 13-е место (+1,772), Александр Горбацевич — 14-е (+1,977).