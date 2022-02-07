Екатерина Катникова перевернулась во время первого заезда и выбыла из борьбы за медали на Олимпиаде-2022

Россиянка Екатерина Катникова перевернулась во время первого заезда в санном спорте и выбыла из борьбы за медали.

Спортсменка сумела самостоятельно покинуть олимпийскую трассу.

Соревнования в санном спорте среди женщин на одноместных санях на зимних Олимпийских играх 2022 проходят 7 и 8 февраля. В них примаютт участие 35 спортсменок. Каждая страна может быть представлена максимум тремя участницами.