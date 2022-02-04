Чудинов рассказал о подготовке сборной России по санному спорту к старту Олимпиады в Пекине

Тренер сборной по санному спорту рассказал о сложностях подготовки к старту Олимпиады

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о том, как команда готовится к началу Олимпиады в Пекине.

«У итальянцев часть заездов уже совершил Доминик Фишналлер, а у него пришел положительный тест. Он вчера даже не сдержал слезу. И все, конечно. Все его прекрасно понимают, такой огромный путь пройден. Каждый новый ПЦР-тест перед соревнованиями — это стресс», — цитирует Чудинова РЕН ТВ.

Олимпийские игры стартуют сегодня, 4 февраля. Открытие начнется в 15.00 (мск). Соревнования продлятся до 20 февраля. Будет разыграно 109 комплектов медалей.